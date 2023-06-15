شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يواجه شبان قنا من أجل بطاقة الصعيد.. ولافيينا يصطدم بأسمنت أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الجونة في الخامسة مساء اليوم الخميس، فريق شبان قنا في الجولة الثلاثين والأخيرة من مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى لكرة القدم، فيما يحل لافيينا ضيفا على أسمنت أسيوط في نفس التوقيت.

يدخل فريق الجونة اللقاء متصدر مجموعة الصعيد برصيد 66 نقطة، وطلب أحمد مصطفى بيبو مدرب الجونة من اللاعبين الهدوء والتركيز على خطف الثلاث نقاط وتحقيق الفوز للتأهل للدورى الممتاز دون النظر لأى نتيجة أخرى.

فى المقابل يأمل شبان قنا صاحب المركز الحادى عشر برصيد 30 نقطة، فى تحقيق فوز شرفى بعدما فقد كل الفرص فى التأهل لدورى المحترفين كما ضمن البقاء فى المحترفين ب.

بينما يواجه فريق لافيينا صاحب المركز الثانى برصيد 65 نقطة، حيث يسعى النرويجى جورج كاليدى مدرب لافيينا للعودة بالنقاط الثلاثة وانتظار هدية من شبان قنا فى تحقيق الفوز أو التعادل مع الجونة لخطف بطاقة الصعود.

ويأمل أسمنت أسيوط صاحب المركز التاسع برصيد 38 نقطة فى تحقيق الفوز وانتزاع المركز الثامن وتحسين وضعه في جدول المجموعة بعدما فشل في التأهل لدورى المحترفين أ في الموسم المقبل.

ويستضيف فريق المنيا صاحب المركز السابع برصيد 43 نقطة، فريق كيما أسوان صاحب المركز السادس برصيد 45 نقطة، فى مباراة تساوى 6 نقاط على حسم مقعد المركز السادس الذى يخوض صاحبه دورة ثلاثية للتأهل لدورى المحترفين أ فى الموسم المقبل.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من، المدينة المنورة مع ديروط، النصر للتعدين مع ملوى، تليفونات بنى سويف مع بترول أسيوط، مصر المقاصة مع الألومنيوم، الفيوم ومركز شباب طامية.