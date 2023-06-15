شكرا لقرائتكم خبر عن بدائل حمدى فتحى فى الأهلى وموقف حسين الشحات من التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس موافقة مسئولى النادى الأهلى عن التخلى عن خدمات حمدى فتحى لاعب وسط الفريق الأحمر، بعد تلقيه عرضا من نادى الوكرة القطرى.

وقال شوبير، فى تصريحات لبرنامجه الإذاعى "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "كولر كان يرغب فى استمرار حمدى فتحى لكن اللاعب كان يرغب فى الرحيل، وإدارة الأهلى رأت أن اللاعب قدم كل ما لديه منذ الانضمام للنادى بخلاف تصميمه على الرحيل وفى النهاية وافق كولر على مضض".

وأكمل: "كولر طلب أكثر من بديل لتعويض رحيل حمدى فتحى، منهم لاعب فى المنتخب الوطنى وهناك لاعب شاب فى الدورى المصرى، بخلاف متابعة لاعبين من خارج الدورى المصرى لينضموا إلى النادى الأهلى".

وفيما يخص ملف تجديد عقد حسين الشحات، أوضح أن الإدارة تنتظر عودة اللاعب من منتخب مصر، وكان مقررا أن يعقد حسام غالى جلسة مع اللاعب، والشحات كان لديه التزامات، وطلب غالى الحديث فى وجود اللاعب وليس وكيله فقط وهو شقيقه فى نفس الوقت، وهو ما يتم التنسيق لها.

وأردف: "حسين الشحات ليس لديه مشاكل فى تجديد عقده مع الأهلى، وأصبح لاعبا حرا فى الوقت الحالى ولديه عروض شفهية ولكن لم تصل الأهلى بشكل رسمى، وما يتردد داخل الأهلى أنهم يضعوا الرتوش الأخيرة ولكن الحديث حاليا عن نسبة المشاركة، واللاعب يرغب فى إلغاء نسبة المشاركة من عقده، حيث سبق وألغاها الأهلى من قبل فى عقد محمد الشناوى ووليد سليمان".

وأضاف: "حسين الشحات يرغب فى إلغاء نسبة المشاركة تحسبا لعدم مشاركته فى المباريات ويتم تجميده لفترة كما حدث من فترة، وحسين الشحات لا يشترط على النادى ولكن تتبقى بعض الأمور الخاصة بالاتفاقات المالية".