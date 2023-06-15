شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد أمام بولندا وديا استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب شباب اليد مواليد 2002 اليوم الخميس نظيره البولندي وديا فى إطار معسكره المغلق ببولندا فى أخر استعدادات انطلاق بطولة العالم القادمة للشباب فى نسختها ال24 و التى تقام بتنظيم مشترك بين اليونان و ألمانيا خلال الفترة من 19 يونيو الجارى و حتى 3 يوليو الشهر القادم.

تقام المباراة الثانية غدا الجمعة ، ثم تتوجة بعثة المنتخب الوطنى المصرى الى اثينا يوم 17 لخوض منافسات بطولة العالم للشباب.

يترأس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى مواليد 2002 ببطولة العالم للشباب كابتن ياسر الرملي عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد.

و يلعب منتخبنا الوطنى المصرى للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثامنة ببطولة العالم القادمة و التى تضم منتخب مصر و منتخب اليونان و منتخب كوبا و منتخب السعودية.

يضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطنى للشباب مواليد 2002 محمد الالفى المشرف على منتخبات الشباب و الناشئين و صابر حسين المدير الفنى و عمرو خليفة المدرب العام و وليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى و المهندس محمد امام محلل الاداء الفنى و و دكتور ماجد مدحت اخصائى العلاج الطبيعى و الحفنى عبد المقصود مخطط احمال و أحمد محمود الداعور معد بدنى.

و تضم قائمة اسماء اللاعبين : يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجي - اسلام راضي - ادم البشري - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولي - عمر ناصر - احمد سامح - مهاب سعيد - احمد حسام - محمد رفاعي - ياسين محمد عبد المنعم - محمد طارق - محمود عبد العزيز شلبى - عمر الشريف .