شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق يختبر دكة المصرى فى ودية الإسماعيلى استعدادا لفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة ميمى عبد الرازق على منح نجوم الدكة والبدلاء من لاعبى النادى المصرى فرصة المشاركة فى المباراة الودية المقرر إقامتها اليوم مع النادى الإسماعيلى، وذلك لتجهيزهم للقاء المرتقب أمام فيوتشر.

واكتملت صفوف النادى المصرى بشكل كامل قبل اللقاء المرتقب أمام فيوتشر فى نصف نهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك بعد غلق مستشفى المصابين واستعادة خدمات أسامة الجزار، الذى غاب عن مباراة المصرى الماضية أمام غزل المحلة بسبب الإيقاف.

وعاد النادى المصرى إلى استئناف تدريباته داخل معسكره ببورسعيد استعدادا لمواجهة فيوتشر بكأس الرابطة، فى المباراة التى تجمع الفريقين يوم 24 يونيو الجارى.

من ناحية أخرى قرر الجهاز الفنى للنادى المصرى فتح تحقيق مع اللاعب رجب عمران، وذلك على خلفية ما قام به فى مباراة غزل المحلة، التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وكان رجب عمران قد دخل فى نقاش حاد مع زملائه فى الفريق بسبب رغبته فى تسديد ركلة الجزاء التى حصل عليها المصرى فى مواجهة غزل المحلة، قبل أن يقرر الجهاز الفنى أن يسدد جريندو ركلة الجزاء ليحرز هدف التعادل للفريق البورسعيدى.