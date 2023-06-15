شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تعود من المغرب بعد مواجهة غينيا استعدادا لجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روني فيتوريا إلى القاهرة اليوم الخميس، حيث يستمر معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة جنوب السودان وديًا والمقرر لها يوم 18 يونيو الجاري، في ختام المعسكر الذى انطلق يوم 10 من نفس الشهر وتخلله مواجهة غينيا رسميًا بالجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا.

وتضم قائمة المنتخب كلا من: محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، أحمد عبد القادر، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.

وستقام مباراة ودية بين مصر وجنوب السودان على استاد القاهرة في تمام الثامنة مساء يوم 18 يونيو الجاري، ويضم المنتخب الوطني بين صفوفه من اللاعبين المحترفين كل من محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، ومصطفى محمد.

ولم يحسم الجهاز الفني للمنتخب موقف المحترفين من ودية جنوب السودان، حيث يعاني بعض اللاعبين من الاجهاد، بعدما رفض الكاف تأجيل مباراة غينيا وصمم على إقامتها يوم 14 يونيو وهو ما أربك حسابات المنتخب.