شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يخضع لكشف طبى فى المنتخب لتحديد إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد هانى، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر، للكشف الطبى فى المنتخب لتحديد حجم إصابته فى مباراة غينيا أمس فى تصفيات أمم أفريقيا.

وكشف أيمن عبد العزيز مدرب المنتخب أن محمد هانى خرج أمس بسبب الإصابة وليس لأسباب فنية.

وانتزع منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا بطاقة التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، بعدما فاز على نظيره الغينى 2 / 1 فى المباراة التى جرت أمس بملعب مراكش الكبير بالمغرب فى الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية، وسجل هدفى منتخب مصر تريزيجيه ومصطفى محمد فى الدقيقتين 42 و79.

ورفع منتخب مصر بهذا الفوز رصيده إلى 12 نقطة متصدرا المجموعة، بينما تجمد رصيد غينيا عند 9 نقاط فى المركز الثانى.