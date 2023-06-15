شكرا لقرائتكم خبر عن موعد المباراة الودية بين المنتخب الأولمبى وغانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المنتخب الأوليمبى نظيره منتخب غانا، فى السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الإسكندرية، ومن المقرر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.

وأدى المنتخب الأوليمبى لكرة القدم تدريباته بالإسكندرية استعدادا للقاء الودى مع غانا، اليوم الخميس، فى معسكره المغلق بالإسكندرية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب من 24 يونيو الجارى إلى 8 يوليو المقبل وهى البطولة التى يتأهل منها الثلاثة الأوائل الى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

ويخوض منتخب غانا مباراة ودية أمام منتخب مصر الأولمبى يوم الخميس المقبل، على ملعب استاد الإسكندرية فى إطار استعدادات الفريقين لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى تقام فى المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وانتظم المنتخب الأولمبى فى معسكر تدريبى مغلق، يوم الاثنين، بمدينة برج العرب بالإسكندرية فى بداية استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تقام في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو حتى 8 يوليو، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وأعلن روجيرو ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، السبت الماضى، قائمة الفريق النهائية استعدادا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تقام في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وضمت القائمة 23 لاعبا هم، حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد،حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، أحمد سيد عبد النبي، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد،علي زعزع، أحمد فوزي،أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.