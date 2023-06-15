شكرا لقرائتكم خبر عن الأب الروحى لمحمد صلاح يكشف كواليس المقابلة الأولى بالمقاولون وسر تفوقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمدى نوح نجم المقاولون العرب كواليس أول مقابلة جمعته بالنجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، عندما كان فرارى الفراعنة ناشئا بقلعة ذئاب الجبل.

وقال حمدى نوح، فى تصريحات لليوم السابع: محمد صلاح كان موجودا بالنادى قبل قدومى، اختاره على أبو جريشة وكان المهندس إبراهيم محلب ومحمد عادل فتحى مسئولين عن مشروع المواهب، وقتها كان ريعو رئيس قطاع الناشئين واختار صلاح وعنده 12 سنة وعندما رأيته وجدت عنده ميزة هى السبب فى تفوقه بأوروبا حتى الآن وهى سرعته، وقدمه اليسرى كانت قوية جداً ورأيت أنه قادر على التفوق.

وأضاف نجم المقاولون السابق: قابلت صلاح وهو فى سن 14 سنة، بعدما دربه مدربين كثر، واستفاد منهم، ولكنى ركزت فى التعامل معه على الجانب النفسى، وطالبته بضرورة النوم مبكراً ونزول الملعب بعد صلاة الفجر لتدريبه على الجوانب الناقصة، وكان لديه ميزة تنفيذ التعليمات بشكل دائم معى ومع غيرى.

وواصل نوح: فى فترة 15 و16 سنة، يمر لاعب الكرة بفترة النمو، وبالتالى يشعر بآلام فى الركبة، وفى تلك الفترة كان يريد أن يلعب رغم تلك الآلام وبكى لكى ينزل الملعب ولكنى رفضت وقلت له إنه يجب أن يحصل على راحة فى تلك الفترة حتى لا يتعرض للضرر، أتذكر فى مرة تحدثت مع والد محمد صلاح هاتفياً بعدما أخبره صلاح بأننى مدربه، فتواصل معى وسألنى عن رأى فقلت له "ابنك سيكون لاعب كبير حافظ عليه وخليه ينام بدرى، فقال لى إحنا بنصلى العشاء ونغلق الباب ولا نفتحه إلا بعد صلاة الفجر".

ويحتفل، اليوم الخميس، النجم المصرى محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزى بعيد ميلاده الـ31، حيث إنه ولد فى 15 يونيو 1992 فى قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون فى محافظة الغربية.