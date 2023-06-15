شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء أول العائدين إلى الزمالك نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من محمود علاء مدافع الزمالك والمعار إلى الاتحاد السكندرى أن اللاعب تأكد بشكل نهائى عودته للفريق الأبيض نهاية الموسم بعد انتهاء مهمته مع سيد البلد،رغم رغبة الأخير فى تجديد إعارة اللاعب.

وأكد المصدر أن مسئولو نادى الزمالك أبلغوا محمود علاء بعودته إلى الفريق الأبيض بعدما أوضح الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأبيض إعجابه بقدرات وإمكانيات اللاعب وحاجته له لقيادة دفاع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد فى ظل إصابة الونش بالصليبى وتراجع مستوى محمد عبد الغنى وعدم قناعة الخواجة بمستوى مصطفى الزنارى ومحمود شبانة.

كما تلقى حمدى علاء، لاعب وسط الزمالك المعار إلى البنك الأهلى، اتصالات من مسئولى النادى الأبيض بالعودة إلى الفريق نهاية الموسم وعدم تجديد إعارته، بعدما أبدى أوسوريو، إعجابه بقدراته وإمكانياته الفنية بعد متابعته فى المباريات ومشاهدة بعض مقاطع الفيديو الخاصة به.

من ناحية أخرى سلم أوسوريو التقرير الخاص بالصفقات الجديدة، وكذلك المراكز التى تحتاج إلى دعم فى الموسم الجديد، التى من شأنها تخدم فكره وطريقة لعبه، وعلى رأسها طلبه التعاقد مع 3 صفقات تتمثل فى التعاقد مع جناح يلعب بقدمه اليسرى، ولاعب وسط بوكس تو بوكس، بالإضافة لمدافع يلعب بقدمه اليسرى.

ويضع مسئولو نادى الزمالك أكثر من صفقة على طاولة المفاوضات، فى المراكز التى طلب أوسوريو دعمها، تمهيداً لعرضها عليه، من خلال مشاهدتهم فى المباريات وعن طريق الفيديو لاتخاذ القرار النهائى قبل بدء التفاوض الرسمى مع أنديتهم.