شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصير اللاعبين الأجانب بالأهلى وأول الراحلين عن القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير موقف اللاعبين الراحلين عن النادى الأهلى فى الصيف المقبل، فى ظل سعى النادى لتسويق بعض اللاعبين أو الحفاظ على العناصر المهمة من اللاعبين الأجانب.

وقال شوبير، فى تصريحات لبرنامجه الإذاعى "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "انتشر الحديث عن الراحلين عن النادى الأهلى فى الفترة الأخيرة، وعلى معلول وأليو ديانج وبيرسى تاو مستمرين فى الأهلى ولا يوجد نية لرحيلهم وكذلك أحمد قندوسى، لكن برونو سافيو سيرحل عن القلعة الحمراء، وفيما يخص كريستو لاعب صغير ويتواجد تحت السن ولا توجد مشكلة فى بقائه إلا لو تم قيده فوق السن".

واستطرد: "الأهلى ينوى إبرام صفقات جديدة، لكن هل سيعير أحد لم يتحدد بعد، ويوجد ميكيسونى على ذمته لكن يجرى العمل على تسويقه فى الوقت الحالى، وهو فى حاجة إلى لاعبين جدد والتخلص من بعض اللاعبين".

واسترسل: "الأهلى سيعود للتدريبات الجماعية يوم الأحد المقبل استعدادا لمباراته ضد حرس الحدود فى مسابقة الدورى المصرى".