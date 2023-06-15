شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات الجولة الأخيرة بالقسم الثانى.. الجونة متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى نادى الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو، صدارة ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 66 نقطة، متفوقاً على فريق لافيينا صاحب الوصافة بنقطة، بعد مرور 29 جولة حتى الآن من المسابقة.

ويحتاج الجونة لتحقيق الفوز فى مباراته الأخيرة أمام شباب المسلمين بقنا لخطف بطاقة الصعود عن مجموعة الصعيد بغض النظر عن نتيجة مباراة أسمنت أسيوط مع لافيينا.

بينما يسعى فريق لافيينا بقيادة النرويجى جورج كاليدى لتحقيق الفوز على الأسمنت وانتظار تعثر فريق الجونة أمام شبان قنا بالهزيمة أو التعادل لخطف بطاقة العبور للدورى الممتاز لأول مرة.

وبذلت إدارتا الجونة ولافيينا كل المجهودات ودعمت صفوفها بأفضل اللاعبين لتحقيق الصعود للدورى الممتاز هذا الموسم، الذى شهد صراعا ناريا بين الفريقين طول المسابقة ليتأجل حسمه إلى الجولة الأخيرة التى ستلعب فى الخامسة مساء اليوم الخميس.

ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليو م فى الجولة الأخيرة..

1 الجونة 66 نقطة

2 لافيينا 65 نقطة

3 بترول أسيوط 59 نقطة

4 النصر للتعدين 50 نقطة

5 مصر المقاصة 48 نقطة

6 كيما أسوان 45 نقطة

7 المنيا 43 نقطة

8 ديروط 40 نقطة

9 أسمنت أسيوط 38 نقطة

10 الألومنيوم 34 نقطة

11 شُبان قنا 30 نقطة

12 مركز شباب الطامية 22 نقطة

13 الفيوم 23 نقطة

14 ملوى 23 نقطة

15 تليفونات بنى سويف 20 نقطة

16 المدينة المنورة 19 نقطة