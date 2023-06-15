شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب السلة استعدادًا لكأس العالم فى المجر والان مع تفاصيل الخبر
ويسافر المنتخب إلى فرنسا صباح اليوم الخميس من أجل خوض 3 مواجهات ودية، ستكون الأولى أمام فرنسا يوم 16 يونيو ثم الأرجنتين يوم 17 والبرتغال يوم 18 من الشهر نفسه قبل السفر إلى المجر لخوض منافسات مونديال الشباب.
واستقر كيربى شيب على السفر إلى فرنسا بقائمة تضم 14 لاعبًا وهم "إبراهيم زهران - بلال عبد المطلب - حسن عامر - حسين شوكت - زياد أيمن - عبد الله الحديدى - على وحيد - فهمى زيدان - كريم حاتم - مازن هيثم - محمد خيرى - محمد عبد اللطيف - ياسين عبد الوهاب - يوسف الغايش".
ويضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة كيربى شيب كلا من، إسلام الكيلاني – مدرب، محمد أبو فريخة – مدرب، علاء لطفي – محلل أداء، إسلام جمعة – علاج طبيعي، وليد الخراط – إداري القاهرة، إسلام الشبكاتي – إداري الأسكندرية، محمود عبد الفتاح – مخطط أحمال.
ويقضي نظام البطولة بتأهل كل الفرق المشاركة بمرحلة المجموعات إلى دور الـ 16، حيث سيلعب أول المجموعة الثالثة مع رابع الرابعة، وثاني المجموعة الثالثة مع ثالث الرابعة، والثالث مع الثاني والرابع مع الأول. وتضم المجموعة الرابعة منتخبات الأرجنتين وكوريا الجنوبية وتركيا والبلد المضيف المجر.
وتأهل منتخب مصر للشباب تحت 19 سنة إلى كأس العالم بعدما توج بلقب بطولة أفريقيا لكرة السلة تحت 18 سنة والتي أقيمت في مدغشقر في أغسطس 2022 بالفوز على منتخب مدغشقر في المباراة النهائية 81-54.
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