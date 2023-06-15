شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى لعمر مرموش فى منتخب مصر بعد إصابته بكدمة فى الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبى لمنتخب مصر بقيادة الدكتور محمد أبو العلا برنامجا طبيا لتأهيل عمر مرموش لاعب المنتخب بعد إصابته بكدمة فى الظهر فى مباراة امس أمام غينيا بتصفيات أمم أفريقيا.

وكشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر، عن تفاصيل إصابة عمر مرموش التى تعرض لها فى لقاء غينيا، ضمن الجولة الخامسة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال غرابة إن مرموش أصيب بكدمة خفيفة أسفل الظهر، وفضل الجهاز الفنى للمنتخب استبداله خوفًا من تفاقم إصابته.

جدير بالذكر أن مرموش خرج من المباراة مستبدلًا بسبب الإصابة وشارك بدلًا منه محمود تريزيجيه، والذى سجل هدف وصنع آخر فى فوز الفراعنة على غينيا بهدفين لهدف.

وضمن منتخب مصر التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة فى صدارة المجموعة.