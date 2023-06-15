شكرا لقرائتكم خبر عن رجب عمران يجدد اعتذاره للمصرى للعودة إلى معسكر الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم رجب عمران، لاعب النادى المصرى، اعتذاراً جديداً إلى النادى البورسعيدى وجهازه الفنى والجماهير، وذلك على أمل العودة مجدداً إلى معسكر الفريق ورفع عقوبة الإيقاف.

وكتب رجب عمران عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: جمهور المصرى الأصيل ومجلس الإدارة الكبير بقيادة كامل أبو على والجهاز الفنى والإدارى بقيادة د. ميمى إلى كان من أهم الأسباب إنى أكون بالمستوى الفنى اللى ظهرت عليه مؤخرا .. مقدر حجم الزعل ومدى غضبكم نظرًا لقيمة النادى التاريخية للجمهور والنادى.. بعتذر للجميع.

ويواصل النادى المصرى استعداداته داخل معسكره ببورسعيد استعدادا لمواجهة فيوتشر بكأس الرابطة، فى المباراة التى تجمع الفريقين يوم 24 يونيو الجارى.

وكان الجهاز الفنى للنادى المصرى قد قرر فتح تحقيق مع اللاعب رجب عمران، وذلك على خلفية ما قام به فى مباراة غزل المحلة، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وكان رجب عمران قد دخل فى نقاش حاد مع زملائه فى الفريق بسبب رغبته فى تسديد ركلة الجزاء التى حصل عليها المصرى فى مواجهة غزل المحلة، قبل أن يقرر الجهاز الفنى أن يسدد جريندو ركلة الجزاء ليحرز هدف التعادل للفريق البورسعيدى.

وقرر ميمى عبد الرازق، المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، خصم مائة ألف جنيه من رجب عمران لاعب خط وسط الفريق مع إيقافه لحين التحقيق معه، وذلك لما بدر من اللاعب خلال مباراة أمام غزل المحلة.