شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجندى يخضع لكشف طبى لتحديد جاهزيته استعدادا لكأس العالم للخماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد الجندى، لاعب منتخب الخماسى الحديث والبطل الأولمبى صاحب فضية أولمبياد طوكيو لكشف طبى بعد الانتهاء من فترة العلاج الطبيعى، التى خضع لها بعد إصابته خلال التدريبات وحرمته من التواجد فى كأس العالم بتركيا التى انطلقت يوم الأربعاء الماضى.

ويحدد الكشف الطبى مدى جاهزية اللاعب للعودة إلى التدريبات استعدادا لمنافسات كأس العالم فى إنجلترا المقرر إقامتها فى شهر أغسطس المقبل.

وخضع البطل الأوليمبى للعلاج الطبيعى على كتفه لمدة أسبوعين ثم يتحدد بعدها موعد عودة للتدريبات، وفق ما تحدده أشعة الرنين بعد فترة العلاج الطبيعى.

وكان اللاعب، خلال تدريبات الفروسية الأخيرة قبل سفر إلى تركيا لخوض منافسات كأس العالم، سقط من فوق الحصان بعد أن تمسك به ليتحرك الحصان باللاعب ويقوم بشد كتفه للخلف خلال السقوط، ليتعرض لخلع جديد في نفس الكتف الذي كان قد خضع فيه للجراحة في وقت سابق.

وخضع الجندى لأشعة رنين لتتحدد مدة الغياب وكيفية العلاج.