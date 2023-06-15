إسبانيا وإيطاليا في صدام مشتعل اليوم بنصف نهائي الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس، نحو ملعب "دي جرولش فيسته"، حين يحل منتخب إيطاليا ضيفًا ثقيلًا على إسبانيا، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

اللقب الأول يُراود إسبانيا وإيطاليا

يبحث منتخبي إسبانيا وإيطاليا في صدام اليوم إلى تحقيق الفوز لحجز بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة القارية أملا في حصد اللقب الغالي حيث يتنافس كلا المنتخبين للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخهما.

ويأمل المنتخب الإيطالي إلى الحفاظ على سلسلة أرقامه القياسية في تجنب الخسارة، بعد أن حافظ على سجله دون هزيمة في آخر 37 مباراة، وهو إنجاز لم يحققه أي فريق في التاريخ.

والتقي منتخبي إسبانيا وإيطاليا من قبل في 8 مواجهات إقصائية، حيث فاز في 6 منها، فيما فازت إسبانيا مرتين فقط ، وسجلت إيطاليا 16 هدفًا مقابل 5 أهداف فقط لمنافسيها.

مشوار منتخبي إسبانيا وإيطاليا ببطولة دوري الأمم الأوروبية

حجز منتخب إسبانيا بطاقة التأهل من المجموعة الثانية على حساب منتخب البرتغال الذي اكتفى بالمركز الثاني، وتواجد معه في المجموعة أيضًا منتخبي سويسرا والتشيك.

على الجانب الآخر تأهل المنتخب الإيطالي من المجموعة الثالثة المشتعلة، حيث نافسه فيها منتخب ألمانيا الذي جاء في المركز الثالث، ومنتخب إنجلترا الذي أنهى في القاع وهبط للدوري ب، ومنتخب المج

موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة إسبانيا وإيطاليا في مدينة أنسكيده، الهولندية مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الساعة العاشرة إلا ربع، 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

معلق مباراة إسبانيا وإيطاليا اليوم

سيعلق رؤوف خليف على أحداث المباراة.

تاريخ بطولة دوري الأمم الأوروبية

شهدت إنطلاقة هذه البطولة في عام 2018 وتحجز ثلاثة منتخبات من خلالها بطاقة التأهل إلى كأس أوروبا 2024، من خلال ملحق بعد ختام التصفيات الاعتيادية.

وتمكن منتخب البرتغال من حصد اللقب الأول من البطولة على حساب هولندا حيث فازت عليها بنتيجة 1-0 بينما توج منتخب فرنسا النسخة الثانية أمام إسبانيا في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.