كريم نيدفيد كلمة سر الأهلي لحسم صفقة "بوبو"

ياسر رشاد - القاهرة - قطع مسؤولو النادي الأهلي شوطاً كبيراً في طريق التفاوض لضم محمد رضا "بوبو" لاعب وسط فيوتشر ضمن خطة دعم صفوف المارد الأحمر خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وعرض الأهلي على إدارة فيوتشر رحيل كريم وليد نيدفيد نهائياً بخلاف دفع 20 مليون جنيه لحسم الصفقة ولكن تتبقى بعض الخلافات حول المقابل المالي بجانب محاولات انضمام سعد سمير أيضاً بصفة نهائية بخلاف استعارة زياد طارق اللاعب الذي خرج معاراً إلى سموحة.

عروض الخليج تُحاصر نجوم الأهلي بعد اللقب الأفريقي

تحاصر العروض الخليجية نجوم الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخ القلعة الحمراء.

وتلقى بعض اللاعبين عدة عروض لمغادرة أسوار القلعة الحمراء في الموسم الجديد من بعض فرق الخليج على رأسهم حمدي فتحي لاعب خط الوسط الذي أصبح على أعتاب الرحيل إلى الوكرة القطري.

وتوصل الوكرة لاتفاق لضم اللاعب مقابل 3 ملايين دولار للأهلي بجانب نسبة 15% من إعادة البيع وأولوية الشراء من الأهلي حال عودته للدوري المصري.

ويترقب محمد عبد المنعم مدافع الأهلي عرضاً للرحيل للدوري السعودي بعدما ارتبط اسمه بناديي الهلال والاتحاد، خصوصا بعد إصابة أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي.

وينتظر عبد المنعم أيضاً وصول عروض أوروبية لمناقشتها مع مسؤولي الأهلي تمهيداً للرحيل عن الفريق حال موافقة إدارة القلعة الحمراء.

كما تلقى حسين الشحات 3 عروض خليجية قوية خلال الأيام الأخيرة تهدد استمرار النجم الدولي داخل جدران القلعة الحمراء.

وأكدت المصادر أن العروض التي حصل عليها الشحات من أندية الطائي السعودي والوحدة الإماراتي والغرافة القطري للحصول على خدماته ضمن خطة دعم صفوفهم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.