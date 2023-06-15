أبرزهم محرز و كانتي.. 5 نجوم عالميين على أبواب الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس عن أبرز المستجدان في مفاوضات الأندية السعودية مع النجوم الكبار المرشحين بالانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وتكثف وزارة الرياضة السعودية جهودها من أجل دعم الفرق الأربعة الكبرى "الهلال – الاتحاد – النصر – الأهلي" بلاعبين من الطراز العالمي الفريد لرفع كفاءة وجماهيرية الدوري السعودي للمحترفين.

وبدأت أولى خطوات تطوير الكرة السعودية ونقل الدوري إلى العالمية بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو وانضمامه لصفوف النصر يناير الماضي في صفقة تاريخية أحدثت ضجة عالمية كبيرة.

وتواصلت المفاجأت بالتعاقد مع النجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما قادمًا من ريال مدريد الإسباني، الذي وقع عقود انضمامه إلى صفوف نادي الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ومازالت المحاولات مستمرة نحو جلب المزيد من النجوم العالميين لدوري المحترفين نرصدها لكم في السطور التالية:

كارفاليو إلى النصر ..

دخل نادي النصر في مفاوضات جادة مع النجم البرتغالي كارفاليو، حيث يقترب العالمي من حسم الصفقة بعد دخولها الأمتار الأخيرة في ظل تقديم عرض كبير للاعب.

وأكدت التقارير أن المفاوضات مع النجم الدولي البرتغالي جاءت بناءً على توصية كريستيانو رونالدو الذي نصح الإدارة بالتعاقد معه لدعم الفريق هذا الصيف.

راموس ومحرز إلى الأهلي ..

كثفت إدارة الأهلي محاولاتها مع الثنائي سيرجيو راموس ورياض محرز من أجل حسم الصفقتين خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد إبداء الثنائي موافقة على القدوم للدوري السعودي وخوض التجربة في المملكة.

كانتي إلى الاتحاد ..

تواصل إدارة الاتحاد مفاوضاتها بقوة مع النجم الدولي الفرنسي نجولو كانتي لاعب فريق تشيلسيي الإنجليزي لإقناعه بتوقيع عقود الانضمام لكتيبة النمور، وذلك بعد اقتراب نهاية عقده مع البلوز ودخوله الفترة الحرة.

إيفان بيريسيتش إلى الهلال ..

ووجهت إدارة نادي الهلال السعودي أنظارها نحو المهاجم الكرواتي الكبير إيفان بيريسيتش نجم فريق توتنهام الإنجليزي للتعاقد معه ضمن خطة دعم هجوم الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وجاءت المحاولات مع بيريسيتش بعد فضل المفاوضات من النجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي قررت الإدارة إيقاف التواصل معه بسبب مطالبة المادية المبالغ فيها، وقررت البحث عن مهاجم بديل.