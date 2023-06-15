3 عروض خليجية تهدد استمرار حسين الشحات مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3 عروض خليجية قوية خلال الأيام الأخيرة تهدد استمرار النجم الدولي داخل جدران القلعة الحمراء.

وأكدت المصادر أن العروض التي حصل عليها الشحات من أندية الطائي السعودي والوحدة الإماراتي والغرافة القطري للحصول على خدماته ضمن خطة دعم صفوفهم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وينتهي عقد الشحات مع الأهلي بشكل رسمي بانتهاء الموسم الحالي، وطلب اللاعب تأجيل مسألة تجديد عقده مع الفريق لحين مناقشة العروض الخليجية.

وسبق أن طلب الشحات الحصول على مقابل مالي يبلغ نصف مليون دولار، لكن إدارة الأهلي تحفظت على الأمر وطلبت من اللاعب تخفيض هذا الراتب بما يتناسب مع السقف المالي للرواتب داخل الفريق.

السولية يبحث عن عرض احتراف خليجي ..

ويبحث عمرو السولية لاعب الوسط أيضاً عن عرض خليجي بعدما طلب من وكيله تامر النحاس إيجاد عرض له لمغادرة الأهلي على سبيل الإعارة.

ويرغب السولية في تكرار تجربة اللعب بالخليج بعدما ارتدى من قبل قميص فريق الشعب الإماراتي ولكنه رحل سريعاً للانضمام للأهلي في يناير 2016.

في المقابل، قطع مسؤولو الأهلي شوطًا كبيرًا في طريق التفاوض لضم محمد رضا "بوبو" لاعب وسط فيوتشر في الموسم الجديد.

وعرض الأهلي على إدارة فيوتشر رحيل كريم وليد نيدفيد نهائياً بخلاف دفع 20 مليون جنيه لحسم الصفقة ولكن تتبقى بعض الخلافات حول المقابل المالي بجانب محاولات انضمام سعد سمير أيضًا بصفة نهائية بخلاف استعارة زياد طارق اللاعب الذي خرج معارًا إلى سموحة.