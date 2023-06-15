محمد عبد المنعم يترقب الرحيل للدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عرضاً للرحيل للدوري السعودي بعدما ارتبط اسمه بناديي الهلال والاتحاد، خصوصا بعد إصابة أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي.

وينتظر عبد المنعم أيضاً وصول عروض أوروبية لمناقشتها مع مسؤولي الأهلي تمهيداً للرحيل عن الفريق حال موافقة إدارة القلعة الحمراء.

في المقابل، قطع مسؤولو الأهلي شوطاً كبيراً في طريق التفاوض لضم محمد رضا "بوبو" لاعب وسط فيوتشر في الموسم الجديد.

وعرض الأهلي على إدارة فيوتشر رحيل كريم وليد نيدفيد نهائياً بخلاف دفع 20 مليون جنيه لحسم الصفقة ولكن تتبقى بعض الخلافات حول المقابل المالي بجانب محاولات انضمام سعد سمير أيضاً بصفة نهائية بخلاف استعارة زياد طارق اللاعب الذي خرج معاراً إلى سموحة.

3 عروض خليجية تهدد تحاصر الشحات

ولم تقتصر العروض الخليجية على حمدي فتحي بل امتدت إلى الجناح حسين الشحات الذي تلقى 3 عروض من الطائي السعودي والوحدة الإماراتي والغرافة القطري للحصول على خدماته في الموسم الجديد.

وينتهي عقد الشحات مع الأهلي بشكل رسمي بانتهاء الموسم الحالي، وطلب اللاعب تأجيل مسألة تجديد عقده مع الفريق لحين مناقشة العروض الخليجية.

وسبق أن طلب الشحات الحصول على مقابل مالي يبلغ نصف مليون دولار، لكن إدارة الأهلي تحفظت على الأمر وطلبت من اللاعب تخفيض هذا الراتب بما يتناسب مع السقف المالي للرواتب داخل الفريق.

ويبحث عمرو السولية لاعب الوسط أيضاً عن عرض خليجي بعدما طلب من وكيله تامر النحاس إيجاد عرض له لمغادرة الأهلي على سبيل الإعارة.

ويرغب السولية في تكرار تجربة اللعب بالخليج بعدما ارتدى من قبل قميص فريق الشعب الإماراتي ولكنه رحل سريعاً للانضمام للأهلي في يناير 2016.