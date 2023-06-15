شكرا لقرائتكم خبر عن عمل مساعدا لكولر.. معلومات عن فريتز شميد المرشح لقيادة ناشئى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات المدرب السويسرى فريتز شميد على أعتاب تولى قيادة قطاع الناشئين بنادى الزمالك، بعد الاتفاق معه على كل التفاصيل والأمور التعاقدية، ويتبقى فقط الإعلان الرسمى، حيث من المقرر أن يصل المدرب إلى مصر 20 يونيو الجارى.

ويسلط ”الخليج 365” الضوء فى التقرير التالى على 6 معلومات عن السويسرى فريتز شميد.

- شميج بدأ مسيرته التدريبية كمدرب لريسينج زيورخ السويسرى عام 1981 .

- كوتوكو رويالز الغانى كانت المحطة الأخيرة له كمدرب من أبريل ليونيو 2022.

- عمل شميد مدرباً مساعداً لكريستيان جروس فى توتنهام الإنجليزى وبازل السويسرى.

- عمل شميد مدرباً مساعداً لمارسيل كولر فى منتخب النمسا.

- تولى شميد تدريب منتخب نيوزيلندا موسم 2018 – 2019 .

- توج شميد بالدورى السويسرى وكأس سويسرا 4 مرات خلال عمله مساعدا لجروس جروس فى بازل.

وفى سياق مختلف منح الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الزمالك مسئولو النادى الأبيض الضوء الأخضر للتعاقد مع الصفقات الأجنبية التى تم تحديدها بالتنسيق مع لجنة الكرة، حيث ستكون فى 3 مراكز حددها الجهاز الفنى، وهى التى تعانى من نقص وعجز شديد.

وتحرك مسئولو نادى الزمالك لبدء التفاوض الرسمى مع أندية هؤلاء اللاعبين، من أجل إنهاء الملف سريعاً خصوصاً أن الفريق الأبيض ينتظر حدثاً مهماً بالمشاركة فى البطولة العربية، حيث يقع الفارس الأبيض فى المجموعة الثالثة، والتى تضم كلاً من النصر السعودى، والشباب السعودى، بجانب الاتحاد المنستيرى التونسى.

من ناحية أخرى سلم أوسوريو التقرير الخاص بالصفقات الجديدة، وكذلك المراكز التى تحتاج إلى دعم فى الموسم الجديد، التى من شأنها تخدم فكره وطريقة لعبه، وعلى رأسها طلبه التعاقد مع 3 صفقات تتمثل فى التعاقد مع جناح يلعب بقدمه اليسرى، ولاعب وسط بوكس تو بوكس، بالإضافة لمدافع يلعب بقدمه اليسرى.

ويضع مسئولو نادى الزمالك أكثر من صفقة على طاولة المفاوضات، فى المراكز التى طلب أوسوريو دعمها، تمهيداً لعرضها عليه، من خلال مشاهدتهم فى المباريات وعن طريق الفيديو لاتخاذ القرار النهائى قبل بدء التفاوض الرسمى مع أنديتهم.