شكرا لقرائتكم خبر عن "تقرير بدني" يحسم مشاركة المحترفين ولاعبى الأهلي في ودية جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتسلم روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تقريرا بدنيا من الجهاز الطبي للمنتخب بشأن أرقام اللاعبين في مباراة غينيا أمس لتحديد موقفهم من ودية جنوب السودان الأحد المقبل.

ويعاني بعض لاعبي المنتخب من الاجهاد ويخشي الجهاز الفني من تعرضهم للإصابة لذا سيحسم فيتوريا موقفهم من المباراة الودية بناء على التقرير البدني.

وانتزع منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا بطاقة التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، بعدما فاز على نظيره الغينى 2 / 1 فى المباراة التى جرت امس بملعب مراكش الكبير بالمغرب فى الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية، وسجل هدفى منتخب مصر تريزيجيه ومصطفى محمد فى الدقيقتين 42 و79.

ورفع منتخب مصر بهذا الفوز رصيده إلى 12 نقطة متصدرا المجموعة، بينما تجمد رصيد غينيا عند 9 نقاط فى المركز الثانى.