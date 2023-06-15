شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق دورى كرة القدم للصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الجمعة بطولة دورى كرة القدم للصم، التى تقام على ملاعب الأندية، على مستوى الدورى الممتاز، حيث يشارك فى البطولة 16 فريقا، مقسمين إلى 4 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق.

تضم المجموعة الأولى فرق الداخلية بدمنهور، و طلائع المستقبل بالاسماعيلية، ومركز شباب فاقوس، نادى الإرادة و التحدى بكفر الشيخ، وفى المجموعة الثانية نادى شباب المنوفية، دكرنس الرياضى، الوليدية، مركز ناصر الزقازيق.

وفى المجموعة الثالثة مركز شباب زينهم، محافظة الفيوم، الصيد بالمحلة، بهتيم، و على مستوى المجموعة الرابعة المجد بالإسكندرية، مركز شباب السنبلاوين، مغاغة الرياضى، النيل لنقل البضائع.

ووفقا لنظام البطولة أن يتم عمل دورى للأول والثانى من كل مجموعة، وذلك بعد انتهاء مباريات المجموعات.