شكرا لقرائتكم خبر عن 15 نقطة بمشوار الدورى تؤجل قرار إراحة اللاعبين الأساسيين بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي على استمرار الدفع بالعناصر الأساسية في المباريات القادمة من عمر مسابقة الدوري، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وإجراء تدوير بين اللاعبين في أضيق الحدود.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في استمرار الدفع بالعناصر الأساسية لحين حسم لقب الدوري في ظل حاجته إلى 15 نقطة ليضمن التتويج باللقب، ومن بعدها يمنح الفرصة لكل اللاعبين البدلاء.

ويرفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إراحة اللاعبين الأساسيين في الفترة الحالية، ويفضل استمرار الدفع بهم في المباريات القادمة مع إجراء تغييرات على التشكيل في حدود لاعب أو اثنين أو ثلاثة بحد أقصى بما لا يخل بالقوام الأساسي للفريق الأحمر.

يناقش مسئولو النادى الأهلى مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة عقب عودته من سويسرا حيث يقضى اجازته هناك، إجراءات وترتيبات معسكر إعداد الفريق استعداداً للموسم الجديد.

ويرغب مسئولو الأهلى فى إقامة معسكر خارجى للفريق لضمان إقامة فترة إعداد قوية تساهم فى الحفاظ على البطولات التى حققها الفريق هذا الموسم.

سافر مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، من المغرب إلى سويسرا مباشرة، لقضاء إجازة تستمر حتى 18 يونيو الجاري.

وحصل باقى أعضاء الجهاز المعاون هارالد جامبيرلى المدرب، وأندرياس إندويا مخطط الأحمال، وياسين الميكاوى، على إجازة، وسافر الجميع إلى سويسرا لقضاء الإجازة بعد الفوز بدورى أبطال أفريقيا.

وطلب كولر تقريراً من جهازه المعاون عن أداء لاعبى الفريق الذين يشاركون مع منتخبات بلادهم خلال فترة توقف الدورى الحالية، بسبب مباريات الأجندة الدولية.

ويرغب المدير الفنى فى الوقوف على كل كبيرة وصغيرة، ومعرفة مدى مشاركات لاعبى الأهلى مع منتخباتهم الوطنية خلال الفترة الحالية قبل بدء فترة الأستعداد للمرحلة المقبلة.

ونجح الأهلى فى التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ11 فى تاريخ النادى، بعد التعادل مع الوداد المغربى 1 - 1، بملعبه بكازابلانكا فى مباراة العودة، والفوز الأسبوع الماضى فى مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.