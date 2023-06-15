شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ورباعى الدورى المصرى فى التشكيلة المثالية للاعبين العرب لموسم 22-23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت شبكة سوفا سكور العالمية الشهيرة المتخصصة بالإحصائيات، عن التشكيلة المثالية للاعبين العرب الأعلى تقييما في جميع المسابقات لموسم 2022-2023.

وضمت التشكيلة الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، بجانب محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب، وعلى معلول لاعب الاهلى، ومحمد الشيبى لاعب بيراميدز وأحمد سيد زيزو.

وجاءت التشكيلة المثالية للاعبين العرب الأعلى تقييما في المسابقات التي تشملها قاعدة بيانات "سوفاسكور" الإحصائية للموسم الماضي، كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود (المقاولون العرب).

الدفاع: محمد الشيبي (بيراميدز المصري) - مروان سعدان (الفتح السعودي) - أحمد شراحيلي (الاتحاد السعودي) - علي معلول (الأهلي المصري).

الوسط: فيصل فجر (الوحدة السعودي) - أسامة طنان (إن إي سي نيميخين الهولندي) - مراد باتنا (الفتح السعودي) - سعد بقير (أبها السعودي) - أحمد سيد زيزو (الزمالك المصري).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).