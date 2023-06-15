شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يطالب بسرعة تجهيز عبد الرحمن مجدى لمواجهات الإسماعيلى الحاسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، سرعة تجهيز عبد الرحمن مجدى والمصابين للمباريات المقبلة فى الدورى والتى ستكون حاسمة فى موقف الفريق للهروب من شبح الهبوط للقسم الثانى.

وتعافى عبد الرحمن مجدى من الإصابة بمزق فى عضلة الفخذ، والتى حرمته من التواجد مع الدراويش فى المباريات المهمة الماضية، وكان اللاعب جاهزاً للمشاركة فى مباراة طلائع الجيش الماضية، ولكن الجهاز الفنى بقيادة حمزة الجمل رفض المغامرة به لمنحه فرصة أطول لاستعادة فورمته الفنية والبدنية.

ويبحث حمزة الجمل عن تحقيق الفوز الثامن للوصول إلى النقطة 36 التى تمنحه الاطمئنان لحد كبير على بقاء الإسماعيلى فى بطولة الدورى، خاصة أن فرق القاع بدأت فى تجميع النقاط وإشعال الموقف، فيأمل فى الخروج بالنقاط الثلاثة لتصحيح مسار الفريق.

ويحاول حمزة الجمل تجهيز لاعبيه نفسيا لمواجهة تماسيح النيل التى تمثل أهمية كبير فى الابتعاد عن شبح الهبوط، حيث تحدث مع اللاعبين على أهمية الفوز فى هذه المباراة وحصد الثلاث نقاط، خاصة أن أسوان يعد أحد المنافسين فى منطقة الهبوط، طالبهم بالقتال طوال المباراة من أجل العودة لسكة الانتصارات للابتعاد خطوة مهمة عن منطقة الهبوط.

يلتقى الإسماعيلى مع فريق دمياط فى مباراة ودية الاثنين المقبل، فى البروفة الأخيرة لمواجهة أسوان فى السابعة مساء الخميس 29 يونيو الجارى باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصري.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفا.