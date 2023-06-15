شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يغادر مطار مراكش.. وفيتوريا يمنح اللاعبين راحة مسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول، مطار مراكش فى طريقها للعودة إلى القاهرة عقب الفوز فى مباراة غينيا أمس بهدفين مقابل هدف، فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

يرافق البعثة فى العودة الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة، الأستاذ خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد، والكابتن حازم إمام عضو المجلس المشرف على المنتخب الأول.

من جانبه، أكد محمد غرابة مدير المنتخب أن روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر قرر منح اللاعبين راحة باقى اليوم من التدريبات والمعسكر، على أن ينتظموا فى المعسكر مساء اليوم "الخميس" للمبيت بفندق الإقامة استعدادا لمباراة جنوب السودان الودية المقرر لها الأحد المقبل.



