شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات نارية لتدعيم وسط الأهلى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مسئولو النادي الأهلي بين عدة أسماء لتدعيم خط وسط الفريق الأحمر في الموسم المقبل، لاسيما مع اقتراب رحيل حمدي فتحي والانضمام إلى نادي الوكرة القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويفكر مسئولو النادي الأهلي في التعاقد مع تعويض غياب حمدي فتحي من لاعبيه المعارين لأندية أخرى وفي مقدمة هؤلاء اللاعبين الثنائي كريم نيدفيد المعار إلى فيوتشر وعمار حمدي المعار إلى الاتحاد السكندري.

كما يتفاوض النادي الأهلي مع نادي فيوتشر للتعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب الوسط من أجل ضمه في الصيف الجاري، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

ويظهر اسم أكرم توفيق الذي يجيد اللعب في منطقة وسط الملعب وقادر على تعويض غياب حمدي فتحي بعدما اقترب من المشاركة في التدريبات الجماعية بعدما قطع شوطا كبيرا في برنامجه التأهيلي، لاسيما مع تألق محمد هاني في الجبهة اليمنى، ليعود أكرم إلى مركزه الأساسي في وسط ملعب الأهلي.

كما يوجد أسماء أخرى مرشحة لتدعيم وسط الأهلي من الناشئين مثل أحمد نبيل كوكا وميدو نبيل وأحمد خالد كباكا ، باعتبارهم من اللاعبين أصحاب المهارات العالية وقادرين حال الحصول على فرصة كاملة في تقديم الإضافة لوسط ملعب الفريق الأحمر.