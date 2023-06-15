صبحي يشيد بتصدر عزمي محيلبة للتصنيف الأولمبي للرماية

ياسر رشاد - القاهرة - قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة إلى نجم المنتخب القومي للرماية اللاعب عزمي محيلبه لتصدره التصنيف الاوليمبي في الاسكيت، وذلك حسب التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي.

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و أعرب وزير الشباب والرياضة عن بالغ سعادته بهذا الانجاز الكبير لنجم المنتخب المصري للرماية عزمي محيلبة، مؤكداً أن البطل المصري عزمي محيلبه دوما ما يُسجل لمصر إنجازات تاريخية في رياضة الرماية، مشيراً إلى أن منظومة الرماية المصرية تسير على خطي ثابتة نحو تحقيق الإنجازات العالمية في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية للرياضة و الرياضيين، لاعتلاء منصات التتويج و تصدر التصنيفات على كافة المستويات.

صبحي: نتابع عن كثب استعدادات جميع اللاعبين والمنتخبات الوطنية المصرية لدورة الألعاب الأوليمبية باريس2024

و أوضح وزير الرياضة أن الوزارة تتابع عن كثب استعدادات جميع اللاعبين والمنتخبات الوطنية المصرية ولاسيما قبل المشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بباريس2024، بغرض تلبية جميع المتطلبات الإدارية والمالية واللوجستية والفنية الخاصة بهم ، مشيراً أن برامج رعاية الأبطال سواء من خلال الوزارة أو من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص المصرية الوطنية لدعم اللاعبين و توفير متطلباتهم المالية والتدريبية المختلفة أتت ثماره في العديد من اللعبات من خلال إحراز نتائج و تحقيق ميداليات في العديد من البطولات العالمية.

انطلاق المؤتمر الإفريقي للطب الرياضي بحضور وزير الرياضة

في سياق آخر انطلقت فعاليات المؤتمر الإفريقي الدولي للطب الرياضي الـ 33، الموسوم بعنوان ”منظومة صناعة البطل”، و المقام بالمركز الأولمبي بالمعادي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

و قد شهد المؤتمر حضور كلًا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و الدكتور خالد مسعود أمين عام الاتحاد الأفريقي للطب الرياضي، و اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الثلاثي ”الترايثلون” و رئيس الاتحادات الإفريقية ”الأوكسا”، و الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة و الدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية، و بعض قيادات وزارة الشباب والرياضة و الاتحادات الرياضية.

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