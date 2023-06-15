جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي ليفربول عن جدول مبارياته بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2024-23، ويسعي الريدز بقيادة يورجن كلوب لبداية قوية من الموسم المقبل لتعويض الظهور السيئ هذا الموسم.

وأختتم ليفربول الدوري هذا العام وهو في المركز الخامس بجدول الترتيب، خلف مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل يونايتد ثم مانشستر يونايتد، وسيكتفي بالمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، خلال الموسم المقبل.

وجائت مباريات ليفربول في الموسم الجديد كالتالي:

الأحد 13 أغسطس - تشيلسي (خارج الأرض)

السبت 19 أغسطس - بورنموث (داخل الأرض)

السبت 26 أغسطس - نيوكاسل يونايتد (خارج الأرض)

السبت 2 سبتمبر - أستون فيلا (داخل الأرض)

السبت 16 سبتمبر - ولفرهامبتون واندررز (خارج الأرض)

السبت 23 سبتمبر - وست هام يونايتد (داخل الأرض)

السبت 30 سبتمبر - توتنهام هوتسبر (خارج الأرض)

السبت 7 أكتوبر - برايتون آند هوف ألبيون (خارج الأرض)

السبت 21 أكتوبر - إيفرتون (داخل الأرض)

السبت 28 أكتوبر - نوتنغهام فورست (داخل الأرض)

السبت 4 نوفمبر - لوتون تاون (خارج الأرض)

السبت 11 نوفمبر - برينتفورد (داخل الأرض)

السبت 25 نوفمبر - مانشستر سيتي (خارج الأرض)

السبت 2 ديسمبر - فولهام (داخل الأرض)

الثلاثاء 5 ديسمبر - شيفيلد يونايتد (خارج الأرض)

السبت 9 ديسمبر - كريستال بالاس (خارج الأرض)

السبت 16 ديسمبر - مانشستر يونايتد (داخل الأرض)

السبت 23 ديسمبر - آرسنال (داخل الأرض)

الثلاثاء 26 ديسمبر - بيرنلي (خارج الأرض)

السبت 30 ديسمبر - نيوكاسل يونايتد (داخل الأرض)

السبت 13 يناير - برنموث (خارج الأرض)

الأربعاء 31 يناير - تشيلسي (داخل الأرض)

السبت 3 فبراير - أرسنال (خارج الأرض)

السبت 10 فبراير - بيرنلي (داخل الأرض)

السبت 17 فبراير - برينتفورد (خارج الأرض)

السبت 24 فبراير - لوتون تاون (داخل الأرض)

السبت 2 مارس - نوتنغهام فورست (خارج الأرض)

السبت 9 مارس - مانشستر سيتي (داخل الأرض)

السبت 16 مارس - إيفرتون (خارج الأرض)

السبت 30 مارس - برايتون وهوف ألبيون (داخل الأرض)

الأربعاء 3 أبريل - شيفيلد يونايتد (داخل الأرض)

السبت 6 أبريل - مانشستر يونايتد (خارج الأرض)

السبت 13 أبريل- كريستال بالاس (داخل الأرض)

السبت 20 أبريل - فولهام (خارج الأرض)

السبت 27 أبريل - وست هام يونايتد (خارج الأرض)

السبت 4 مايو - توتنهام هوتسبر (داخل الأرض)

السبت 11 مايو - أستون فيلا (خارج الأرض)

الأحد 19 مايو - ولفرهامبتون واندررز (داخل الأرض)

أحتفل نادي ليفربول اليوم الخميس بالنجم المصري محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده الـ31، والموافق اليوم الخميس 15 يونيو 2023، وذلك عبر حسابه الرسمي على تويتر وقال: "ارتباط اسمه بتاريخ ميلاده جعله أحد الأيام الخالدة في أذهان الجميع.. أهلًا بكم في يوم_صلاح ".