الجونة ولافيينا يخوضان جولة حسم تذكرة الصعود للدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - تقام في الخامسة مساء اليوم الخميس منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى من دوري القسم الثاني والتي تشهد صراعا شرسًا بين الجونة و لافيينا على بطاقة التأهل إلى الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الجونة الترتيب برصيد 66 نقطة بقيادة مدربه أحمد مصطفى (بيبو) الذي نجح في الصعود مع أسوان الموسم الماضي وأصبح على أعتاب تكرار نفس الإنجاز مع الجونة.

ويحل الجونة ضيفاً على شبان قنا صاحب المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة، ويحتاج الجونة لتحقيق الفوز من أجل حسم تأهله للدوري مجدداً.

ويلعب لافيينا صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة مع مضيفه أسمنت أسيوط الذي يحتل المركز التاسع.

ويقود لافيينا المدير الفني المجري جورج جاليدو ، ويحتاج لتحقيق الفوز مع تعثر الجونة.

بلدية المحلة و زد إف سي إلى الدوري الممتاز

وحجز فريق بلدية المحلة بقيادة المدير الفني أحمد عبدالرؤوف وحسام أسامه المدرب العام وبرئاسة مصطفي الشامي بطاقة التاهل للدوري الممتاز رسميًا بعد الفوز الكبير الذي حققه البلدية على دكرنس.

وفاز المحلة على دكرنس برباعية نظيفه في المباراة التي جرت على ملعب دكرنس في الجولة الأخيرة بدوري القسم الثاني وبهذا الفوز رفع البلدية رصيده من النقاط الي 58 نقطة منفردا بالصدارة.

كما نجح فريق زد إف سي في حسم البطاقة الثانية للصعود للدوري الممتاز، على أن يتم حسم البطاقة الثالثة والأخيرة اليوم والتي تشهد منافسة شرسة بين الجونة ولافيينا.