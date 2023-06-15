عبدالمنعم لإدارة الأهلي: "أنتظر أوروبا .. الرحيل للخليج قراركم"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن تلقى محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر عروضا رسمية من أندية خليجية لانضمام لصفوفها في الموسم المقبل.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن العروض الخليجية التي تلقاها عبد المنعم جائت من أندية قطرية وسعودية وإماراتية وبمقابل مادي مغريي سواء للنادي أو اللاعب.

وأضاف شبانة أن المدافع الدولي أبلغ إدارة النادي برغبته في الانتقال لأحد الدوريات الأوروبية من أجل البدء في تحقيق حلمه بالاحتراف وهو ما جعله يترك مصير العروض الخليجية في يد إدارة الأهلي إذا رأت أنها أفضل للنادي لكنه يفضل البقاء مع الأهلي وإنتظار عرض أوروبي.

الأهلي يؤمن كولر من الرحيل المبكر بتعليمات الخطيب

كشف الإعلامي محمد شبانة عن نية النادي الأهلي في الاحتفاظ بمديره الفني السويسري مارسيل كولر لسنوات قادمة بعد التطور الفني الكبير الذي شهده للفريق مع المدرب خلال الفترة الأخيرة.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي قد أعطى تعليماته ببدأ فتح خط تفاوض مع كولر فور عودته من عطلته بسويسرا لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأضاف شبانة أن الأهلي يسعى لتمديد عقد كولر لموسمين آخرين بخلاف الموسم المقبل لإستكمال المشروع الفني للفريق الذي بدأه هذا الموسم خاصة وأن الفريق مقبل على تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة.