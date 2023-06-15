بيلينجهام يرتدي قميص زيدان مع ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - أجتاز جود بيلينجهام مهاجم ريال مدريد الجديد ولاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق الكشف الطبي في ريال مدريد ليكون ثالث صفقات الفريق بعد إبراهيم دياز وفران جارسيا، وذلك في ظل خطة الملكي لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل وتجديد دماء الفريق.

بيلينجهام يرتدي قميص زيدان

وأختار الإنجليزي جود بيلينجهام القميص رقم " 5 " مع النادي الملكي وهو الرقم الذي كان يرتديه المدافع الشاب خيسوس فاييخو الذي سيحصل على الرقم 24.

ويعتبر أبرز من ارتدى قميص رقم 5 في ريال مدريد، هو الأسطورة زين الدين زيدان والذي يُعد أشد المعجبين بـ بيلينجهام.

وكان ريال مدريد قد حسم بشكل رسمي ضم لاعب خط الوسط الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

وكلّف بيلينجهام خزائن ريال مدريد ما يقارب 103 ملايين يورو، بعقد يطول حتى 6 مواسم مقبلة، أي حتى صيف 2029، بحسب بيان رسمي من النادي.

وتعد صفقة بيلينجهام ثاني أغلى صفقة يبرمها الملكي بعد إيدين هازارد عام 2019 من تشيلسي بـ115 مليون يورو، ومن ناحية أخرى تعد ثاني أكبر صفقة مبيعة في تاريخ بوروسيا دورتموند، عقب عثمان ديمبيلي إلى برشلونة بـ140 مليون يورو في 2017.

وكشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد استهدف التعاقد مع جود بسبب الإمكانيات الفنية والبدنية العالية بجانب صغر عمره.

وأوضحت التقارير أن الملكي نجح في حسم الصفقة لصالحه بعد صراع شرس مع الثنائي الإنجليزي مانشستر سيتي وليفربول.

ريال مدريد يجس نبض مبابي

في سياق متصل هناك محاولات من بعيد من جانب مسؤلي الريال لضم النجم الدولي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان لنادي ريال مدريد، وذلك في الميركاتو الصيفي الحالي 2023 .

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل 2023 - 2024، ويتبقى له مع الفريق موسم ويمكنه التوقيع لأي فريق مجانًا في يونيو المقبل .

ويسعي الريال في الحصول على خدمات كيليان مبابي لدعم الجانب الهجومي في الميرنجي بعد رحيل كريم بنزيما لنادي الاتحاد السعودي في انتقالات يونيو الجاري، لمدة 3 مواسم، ويبحث الملكي عن بديل للاعب ليرى أن مهاجم باريس سان جيرمان هو أفضل خيار لدعم الجانب الهجومي بجوار فينيسيوس جونيور ورودريجو.