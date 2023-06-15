شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة صلاح تحتفل بعيد ميلاد نجم ليفربول الإنجليزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

احتفلت رباب صلاح شقيقة قائد المنتخب الوطني محمد صلاح ، بعيد ميلاد نجم ليفربول الإنجليزي الـ 31، حيث نشرت صورة علي صفحتها بموقع انستجرام تجمعها بشقيقها معلقه عليها : "كل سنة وانت طيب يا حبيبي"

ويحتفل اليوم الخميس، الموافق 15-6-2023، النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ 31، حيث إنه ولد في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

. ويملك محمد صلاح سجلا حافلا مليئا بالانجازات والأرقام القياسية خلال مسيرته مع جميع الأندية التى أرتدى قمصانها، حيث بدأ مو مسيرته الكروية مع الأندية ضمن صفوف فريق المقاولون العرب فى مصر، قبل أن يبدأ مشواره الإحترافى مع فريق بازل السويسرى، ثم الإنضمام إلى تشيلسي الإنجليزي، وأعير بعد ذلك إلى فيورنتينا الإيطالي ثم فريق روما، قبل محطته الأخيرة مع ليفربول