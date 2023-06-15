شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية قطرية تهتم بضم أفشة.. وصراع ثلاثى على الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقارير صحفية قطرية عن اهتمام أندية الدوري القطري بالتعاقد مع ثنائي الأهلي حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وتدعيم صفوفهم في الموسم الجديد.

وأكدت صحيفة العرب القطرية أن ثنائي الأهلي المصري محمد مجدي قفشة وحسين الشحات دخلا اهتمامات أندية الدوري القطري للتعاقد معهما في الموسم الجديد 2023 ـ 2024.

أكدت الصحيفة أن أفشة يمتلك 3 عروض من الغرافة والمرخية وأم صلال، بينما حسين الشحات لديه عرض واحد، بجانب أيضا امتلاكه عرضا من فريق سعودي واخر إماراتي.

وأوضحت الصحيفة أن العروض القطرية والسعودية والإماراتية وصلت للشحات بسبب انتهاء تعاقده رسمياً مع الأهلي وعدم التجديد حتى الآن مع ناديه.

يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون يتولى تدريب أم صلال في الوقت الحالي وطلب التعاقد مع أفشة في الانتقالات الصيفية الجارية.