شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك يعلن الرحيل عن تدريب النجوم بعد الصعود للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، رحيله عن تدريب فريق النجوم أحد أندية القسم الثانى، وقبل أيام قليلة من مواجهة سموحة في دور الـ16 من كأس مصر لكرة القدم.

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه على "فيس بوك": "بعد الصعود لدوري المحترفين والصعود لدور الـ ١٦ لكاس مصر مع نادي النجوم ..أتقدم بالشكر لإدارة النادي واللاعيبين والجهاز الفني والاداري والطبي بالنادي ..شكراً للجميع ونسأل الله التوفيق في الخطوة القادمة بمشيئة الله".

ونجح أحمد عيد في قيادة النجوم لتصدر ترتيب دورة الترقى التي أقيمت خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتأهل إلى دورى المحترفين في القسم الثانى بعد الفوز على المريخ البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الختامية.

كما قاد النجوم للإطاحة بفريق الإسماعيلى من دور الـ32 من بطولة كأس مصر في مفاجأة كبرى، ليضرب موعدا مع سموحة يوم 24 يونيو الجارى في دور الـ16.