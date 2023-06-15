شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى حكما لمواجهة الجونة وشبان قنا.. ووليد عبدالرازق للافيينا والأسمنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، مباراة الجونة وشبان المسلمين بقنا التي ستقام في الخامسة مساء اليوم الخميس، في ختام مباريات مجموعة الصعيد في دورى القسم الثانى إلى الحكم أحمد حمدى.

ويدير المواجهة الثانية بين فريقي لافيينا وأسمنت أسيوط الحكم وليد عبد الرازق، والتي ستقام في ملعب أسمنت أسيوط في نفس التوقيت.

ويحتاج الجونة لتحقيق الفوز فى مباراته الأخيرة أمام شباب المسلمين بقنا لخطف بطاقة الصعود عن مجموعة الصعيد بغض النظر عن نتيجة مباراة أسمنت أسيوط مع لافيينا.

بينما يسعى فريق لافيينا بقيادة النرويجى جورج كاليدى لتحقيق الفوز على الأسمنت وانتظار تعثر فريق الجونة أمام شبان قنا بالهزيمة أو التعادل لخطف بطاقة العبور للدورى الممتاز لأول مرة.

وجاءت اختيارات حكام مباريات اليوم كالتالى..

وليد عبدالرازق حكما اليوم لمباراة لافيينا واسمنت أسيوط

أحمد حمدى حكما اليوم لمباراة الجونة وشبان قنا

أحمد الحلوانى حكما اليوم لمباراة المدينة المنورة ديروط

أحمد ربيع عرفه حكم منطقة قنا لكرة القدم حكما اليوم لمباراة التعدين وملوي

عمرو العطار حكم منطقة سوهاج حكما اليوم لمباراة كيما اسوان والمنيا

محمد الشناوى حكما اليوم لمباراة الألومنيوم والمقاصة

إسلام راشد، حكم منطقة السويس، يدير لقاء تليفونات بني سويف وبترول أسيوط