شكرا لقرائتكم خبر عن دعوتان من سلوفينا ومقدونيا لاستضافة فراعنة الطائرة استعدادا لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر دعوة من نظيريه المقدوني والسلوفينى لاستضافة منتخب الرجال الأول أغسطس المقبل فى إطار استعداد الفراعنة لبطولة أفريقيا.

تستضيف مصر البطولة الأفريقية للكرة الطائرة فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس القادم.

وبدأ المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة معسكرا تدريبيا، تحت قيادة الخبير الإيطالي فلافيو جيونيلي، الذى تم التعاقد معه من قبل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر.

وانضم أحمد صلاح قائد منتخب مصر والنادي الأهلي إلى معسكر الفراعنة، بعد فترة من الغياب عن المشاركات مع المنتخب بسبب إعلان اعتزاله دوليا.

وكان كشف حسن الحصري، المدرب العام لمنتخب مصر للكرة الطائرة رجال، أن رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة ياسر قمر عقد جلسة مع الثنائي أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام لاعبا النادي الأهلي ومنتخب مصر أسفرت عن عودتهم الدولية للمنتخب الوطني لكرة الطائرة.