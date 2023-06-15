شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأوليمبى يستضيف إنطلاق الموسم الجديد للملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن استضافة المركز الأوليمبى بالمعادى لإنطلاق الموسم الجديد للعبة 2023/2024 .

ومن المقرر أن يبدأ نشاط الموسم المحلى الجديد فى شهر يوليو المقبل، بدلا من أكتوبر بعد الغاء بطولة افريقيا التى كان محدد لها شهر يونيو الجارى بالكاميرون .

وقال غنيم، فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إن بطولة الجمهورية للسيدات ستقام خلال الفترة من 4 و حتى 9 يوليو القادم و الرجال خلال الفترة من 15 و حتى 20 من نفس الشهر بالمركز الأوليمبى بالمعادى .

وحقق لاعبو منتخب مصر للملاكمة نتائج مميزة فى بطولة روسيا الدولية مؤخرا، وحصل يسري رزق على الميدالية الذهبية وعبد الرحمن عرابي على الميدالية الفضية وعلى السلاموني على الميدالية البرونزية.

فيما حصل عمر خالد لاعب منتخب شباب الملاكمة على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم بإسبانيا، كما وتأهل عمر خالد إلى المربع الذهبى ببطولة العالم بالفوز على بطل أوزبكستان بنتيجة 4/1.