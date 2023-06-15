شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر فيتوريا قبل ودية جنوب السودان ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا ، مباراة ودية مع جنوب السودان مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي قبل ختام المعسكر الحالي.

س : متى تعود بعثة منتخب مصر من المغرب؟

ج : غادرت بعثة منتخب مصر الأول، مطار مراكش في الواحدة ظهر اليوم في طريقها للعودة إلي القاهرة عقب الفوز في مباراة غينيا أمس بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023،ومن المقرر أن تصل البعثة في تمام الرابعة والنصف عصرا.

س : هل يتدرب المنتخب اليوم؟

ج :أكد محمد غرابة مدير المنتخب أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قرر منح اللاعبين راحة باقي اليوم من التدريبات والمعسكر ، على أن ينتظموا في المعسكر مساء اليوم "الخميس" للمبيت بفندق الإقامة استعدادا لمباراة جنوب السودان الودية المقرر لها الأحد المقبل.

س : هل يشارك اللاعبون المحترفون في ودية جنوب السودان ؟

ج: يتسلم روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تقريرا بدنيا من الجهاز الطبي للمنتخب بشأن أرقام اللاعبين في مباراة غينيا أمس لتحديد موقفهم من ودية جنوب السودان الأحد المقبل، ويعاني بعض لاعبي المنتخب من الاجهاد ويخشي الجهاز الفني من تعرضهم للإصابة لذا سيحسم فيتوريا موقفهم من المباراة الودية بناء على التقرير البدني.

س : هل حسم منتخب مصر تأهله لأمم أفريقيا ؟

ج : انتزع منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا بطاقة التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، بعدما فاز على نظيره الغينى 2 / 1 فى المباراة التى جرت امس بملعب مراكش الكبير بالمغرب فى الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية،ورفع منتخب مصر بهذا الفوز رصيده إلى 12 نقطة متصدرا المجموعة، بينما تجمد رصيد غينيا عند 9 نقاط فى المركز الثانى.