شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تواجه لاعبة الأرجنتين ماريا كارلي فى بطولة فالنسيا للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه مساء اليوم ، ميار شريف لاعبة المنتخب المصري للتنس ، نظيرتها لاعبة الأرجنتين ماريا كارلي المصنفة الـ140 عالميا في دور الـ16 ببطولة فالنسيا المفتوحة للتنس المقامة خلال الفترة ما بين 12 وحتى 18 يونيو الجاري.

جاء ذلك عقب فوز ميار شريف، المصنفة الأولى على البطولة، على نظيرتها التشيلية دانييلا سيجيل، المصنفة رقم 870 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-0 و6-1 فى المباراة التى أقيمت الأربعاء بالدور الأول "الـ32" واستغرقت ساعة وثلاث دقائق. وتقام البطولة خلال الفترة من 12 وحتى 18 من شهر يونيو الجارى.

وكانت قد توجت البطلة المصرية ميار شريف بلقب بطولة ماركارسكا الدولية للتنس بكرواتيا وذلك بعد تحقيق الفوز علي الإيطالية جاسمين باوليني بنتيجة 2/1 في المباراة النهائية.

الجدير بالذكر أن ميار شريف قد تقدمت في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات إلى الترتيب رقم 40 عالميا للمرة الأولى لتواصل كتابة تاريخ كبير للغاية لرياضة التنس المصري خاصة والرياضة المصرية عامة.