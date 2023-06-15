شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق وكريم فؤاد يقتربان من المشاركة فى تدريبات الأهلى الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد لاعبا الأهلي من الانتظام في تدريبات فريقهما الجماعية، بعدما قطعا شوطا كبيرا في برنامج التأهيل الخاص بهما منذ إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي وإجراء عملية جراحية.

وكشف مصدر بالأهلي أن الثنائي أكرم وكريم يؤديان المرحلة الأخيرة من برنامجهما التأهيلي وقد ينتظمان في تدريبات الأهلي الجماعية قبل نهاية الموسم الحالي، فيما سيتحدد موقفهما من المشاركة في المباريات وفقا لاستجابتهم من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وشدد المصدر على أن الجهاز الطبي للأهلي يرفض استعجال مشاركة أكرم وكريم في التدريبات الجماعية، مشيرا إلى أن الجهاز الفني لن يدفع بالثنائي للمشاركة في التدريبات الجماعية، إلا بعد التأكد التام من جاهزيتهما الفنية بنسبة 100%.

وتعرض أكرم توفيق وكريم فؤاد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم الحالي، وخضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي بالنمسا، قبل أن يخضعا لبرنامج تأهيلي في أحد المراكز الرياضية المتخصصة بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يستكملا برنامج التأهيل في الأهلي تحت إشراف طبيب الفريق الأحمر.