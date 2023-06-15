شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الأثقال يعلن القائمة المشاركة فى الألعاب الأفريقية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود قائمة اللاعبين المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية بالجزائر شهر يوليو القادم .

وضمت القائمة كلا من ،أمل توفيق وزن 49 ، نعمة سعيد وزن 71 ، رحمة احمد 81 وشمس أحمد، شيماء خالد +81.

ونجحت بعثة الاثقال مؤخرا فى صدارة بطولة أفريقيا للكبار، التى أقيمت في تونس، بتحقيق 30 ميدالية متنوعة، منها 21 ميدالية ذهب و4 ميدالية فضة و5 ميدالية برونز.

وحقق ميداليات المنتخب نعمة سعيد 3 ميداليات ذهب فى منافسات وزن 71 كجم ، وسارة سمير 3 ميداليات ذهب في وزن 81 كجم، وكريم كحلة 3 ميداليات ذهب في وزن 89 كجم ، وياسر أسامة 3 ميداليات ذهب في وزن -102 كجم ، وحليمة عبدالعظيم 3 ميداليات ذهب في وزن + 87 كجم ، وسمر حبشي 3 ميداليات بينهم ذهبيتين وفضية في وزن 87 كجم ، وفاطمة صادق 3 ميداليات بينهم ذهبية وفضيتين في وزن 87 كجم ، وعبدالرحمن محمد 3 ميداليات بينهم ذهبيتين وفضية ، وإسلام أبوالوفا 3 ميداليات فضية وبرونزيتين في وزن 89 كجم ،ومحمد سليم 3 ميداليات برونز في وزن -102 .