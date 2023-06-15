شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 15/6/2023 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، محمد صلاح ورباعى الدورى المصرى فى التشكيلة المثالية للاعبين العرب لموسم 22-23، و3 أندية قطرية تهتم بضم أفشة.. وصراع ثلاثى على الشحات، ومنتخب مصر يغادر مطار مراكش.. وفيتوريا يمنح اللاعبين راحة مسائية محمد صلاح ورباعى الدورى المصرى فى التشكيلة المثالية للاعبين العرب لموسم 22-23 كشفت شبكة سوفا سكور العالمية الشهيرة المتخصصة بالإحصائيات، عن التشكيلة المثالية للاعبين العرب الأعلى تقييما في جميع المسابقات لموسم 2022-2023. كشف تقارير صحفية قطرية عن اهتمام أندية الدوري القطري بالتعاقد مع ثنائي الأهلي حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وتدعيم صفوفهم في الموسم الجديد.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز