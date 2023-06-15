شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الاسكواش يهزم ماليزيا 3/ 1 ويتصدر مجموعته فى كأس العالم بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تغلب المنتخب الوطني لناشئي الاسكواش، على نظيره الماليزي بنتيجة 3/1، وذلك في ثالث جولات الفراعنة ببطولة كأس العالم المقامة بالهند خلال الفترة بين 13 إلى 17 يونيو الجاري.

وجاءت نتائج المنتخب الوطني كالتالي:

فوز كريم الحمامي على منافسه أونج بنتيجة: 3/0

هزيمة فوز فيروز أبو الخير أمام منافستها أيفا أزمان بنتيجة: 3/2

فوز علي أبو العنين على منافسه براج سام بنتيجة: 3/0

فوز كنزي أيمن على منافستها لي بنتيحة: 3/2

بهذه النتائج يتصدر المنتخب الوطني للناشئين مجموعته بالعلامة الكاملة بعد الفوز في الجولة الأولى على أستراليا، ثم الفوز في الجولة الثانية على كولومبيا بنفس النتيجة 4/0، ثم فاز الفراعنة أخيراً على المنتخب الماليزي بنتيحة 3/1.

وانطلقت بطولة كأس العالم لناشئي الاسكواش بالهند، أمس الثلاثاء، والتى تستضيفها مدينة تشيناي بالهند خلال الفترة بين 13 إلى 17 يونيو الجارى، وتشارك 8 دول فى تلك النسخة، يمثلها 32 لاعباً، بحيث يكون كل منتخب ممثل بلاعبين من الشباب ولاعبتين من الشابات، تلعب أربع مباريات ضد بعضها البعض.

وضم محمد القيعي، المدير الفني لمنتخب ناشئي الاسكواش، 4 لاعبين لقائمة الفراعنة وتشارك مصر بفريق مختلط مكون من اللاعبين و اللاعبات: فيروز أبو الخير - كنزي أيمن - كريم الحمامي - علي أبو العينين.