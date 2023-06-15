شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تفوز على ماليزيا برباعية نظيفة في تصفيات كأس اسيا للناشئين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فاز منتخبنا الوطني للناشئين على منتخب ماليزيا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتمها اليوم، بملعب تاماسات الدولي، ضمن المجموعة الأولى لتصفيات بطولة كأس أسيا للناشئين تحت 17 عام، التي تستضيفها تايلندا.

وسيطر منتخبنا بشكل كامل على مجريات المباراة، وتمكن من تسجيل الأهداف عن طريق عبد الرحمن الخضر، وعادل عباس، وأنور الطريقي، وعلى الحنبصي.



ويشارك في البطولة 16 منتخبًا وزعت في أربع مجموعات، وتضم مجموعة منتخبنا تايلندا، واليمن وماليزيا ولاؤس.