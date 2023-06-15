شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يهاجم غانا بـ أسامة فيصل وإبراهيم عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي تشكيل الفراعنة لمواجهة غانا وديا المقرر انطلاقها في السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر انطلاقها في المغرب يوم 24 يونيو الجاري، إلى 8 يوليو المقبلين، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، محمود صابر، أحمد عاطف

الهجوم: أسامة فيصل، إبراهيم عادل

وتضم مجموعة مصر كلا من: مالى والجابون والنيجر بينما تضم المجموعة الأولى: المغرب البلد المضيف وغانا والكونغو برازفيل وغينيا، ويستهل الفراعنة أولى مبارياته يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التي تستضيف منافسات مجموعة مصر.

وضمت قائمة المنتخب 23 لاعبا هم: حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد، حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، عمر فايد، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر، عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد، علي زعزع، أحمد فوزي، أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.

وأكد روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن أزمة عدم مشاركة لاعبيه بشكل أساسي مع أنديتهم كانت أزمة في البداية، مؤكدًا أن الجهاز الفني ركز على العمل مع هؤلاء اللاعبين في الفترة الماضية ووقف على امكانياتهم مبديًا ثقته التامة في قدرة المنتخب على العودة من المغرب بالبطولة وتذكرة التأهل للأولمبياد.

وانتظم المنتخب الأوليمبي في معسكر تدريبي مغلق، الإثنين الماضي بمدينة برج العرب بالإسكندرية في بداية استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تقام في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو حتى 8 يوليو المقبلين، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.