شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدى حكما لودية المنتخب الأولمبى وغانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام الرئيسية اسناد لقاء منتخب مصر الاولمبي ونظيره الغاني الودية الي طاقم تحكيم مصري بقيادة طارق مجدي حيث تقام المباراة على ستاد الاسكندرية بعد قليل .

ويعاون طارق مجدي كلا من عمر فتحي مساعد أول وعماد العقاد مساعد ثاني وصبحي العمراوي حكما رابعا .

وتقام المباراة الودية في إطار استعدادات الفريقين لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى تقام فى المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وكان أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي تشكيل الفراعنة لمواجهة غانا وديا المقرر انطلاقها في السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر انطلاقها في المغرب يوم 24 يونيو الجاري، إلى 8 يوليو المقبلين، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، محمود صابر، أحمد عاطف

الهجوم: أسامة فيصل، إبراهيم عادل

وتضم مجموعة مصر كلا من: مالى والجابون والنيجر بينما تضم المجموعة الأولى: المغرب البلد المضيف وغانا والكونغو برازفيل وغينيا، ويستهل الفراعنة أولى مبارياته يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التي تستضيف منافسات مجموعة مصر.

وضمت قائمة المنتخب 23 لاعبا هم: حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد، حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، عمر فايد، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر، عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد، علي زعزع، أحمد فوزي، أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.