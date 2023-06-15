كومان يعترف بدرس كرواتيا لـ "الهولنديين" في الأمم الأوربية

ياسر رشاد - القاهرة - اعترف رونالد كومان مدرب هولندا بأن كرواتيا أعطت منتخبه درسا قاسيا ومهما ومفيدًا بعد الخروج أمس من قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية بالخسارة على ملعبه 4-2في الوقت الإضافي .

وأدركت هولندا التعادل في الوقت بدل الضائع لكن كرواتيا الشرسة، صاحبة المركز الثالث في كأس العالم في قطر العام الماضي، أحرزت هدفين خلال 30 دقيقة إضافية لتتأهل لمواجهة إسبانيا أو إيطاليا في النهائي.

وقال كومان: ظهرت أشياء نحتاج للتحسن فيها، وأضاف لعبت كرواتيا بذكاء أكبر وبثقة أكبر عند الاستحواذ واستحقت الفوز بشكل عام.

ولم يحقق كومان بداية جيدة في فترته الثانية مع منتخب هولندا بعد خلافة لويس فان جال بعد نهائيات قطر، ففي مبارياته الأولى خسر فريق كومان صفر/4 من فرنسا وفاز فقط على منتخب جبل طارق المتواضع 3-صفر في مارس الماضي.

وأكد كومان أن الفريق تطور أمام كرواتيا مقارنة بالمباراتين السابقتين لكنه لم يصل للمستوى المأمول بعد.

وأضاف: نملك الآن فريقا يحظى بطاقة مناسبة للقتال ويمكننا البناء على ذلك، لكننا واجهنا كرواتيا التي أظهرت لماذا احتلت المركزين الثاني والثالث في آخر نسختين لكأس العالم ويجب أن نتعلم من ذلك.

وتستأنف هولندا تصفيات بطولة أوروبا 2024 في سبتمبر المقبل بمواجهة اليونان وأيرلندا.