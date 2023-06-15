تشكيل منتخب مصر الأولمبي في مباراة غانا الودية استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن تشكيل منتخب مصر الأولمبي لخوض مباراته الودية والتي ستنطلق بعد قليل أمام منتخب غانا على ستاد الإسكندرية.

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وتأتي ودية مصر وغانا ضمن فعاليات معسكر منتخب مصر الأولمبي المقام حاليًا في مدينة برج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما .

من المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل، و التي يتأهل منها أول 3 منتخبات إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة 2024 في باريس.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجهة غانا

وضم تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجهة غانا كل من:

حمزة علاء في حراسة المرمى .

و أحمد عيد و حسام عبد المجيد و محمد طارق و محمد أشرف في خط الدفاع .

و محمود صابر و أحمد كوكا وأحمد عاطف قطة ومحمد شحاتة في خط الوسط .

ويقود الهجوم الثنائي أسامة فيصل وإبراهيم عادل .

بدلاء منتخب مصر في مواجهة غانا

ويجلس على مقاعد البدلاء في مباراة منتخب مصر الأولمبي الودية ضد منتخب غانا كل من :

عمر فايد، و محمد مغربي، و محمود جهاد، و أحمد فوزي، و عماد ميهوب، و علي الجابري، و مصطفى سعد، و علي زعزع، و محمد سمير، و حاتم محمد، و محمد سيحا، و عبد الرحمن عاطف.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجهة غانا

موعد مباراة مصر وغانا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر ضد غانا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 بتوقيت الخرطوم، 4:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وغانا عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية الحاصلة على حقوق نقل اللقاء. يقع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا بجانب منتخبات مالي والجابون والنيجر، حيث سيفتتح الفراعنة مشوار البطولة بمواجهة النيجر، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات المغرب - غانا - الكونغو وغينيا.